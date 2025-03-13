روسيا: مستعدون لمناقشة مبادرة سلام بشأن أوكرانيا مع الولايات المتحدة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا مستعدة لعقد محادثات مع الولايات المتحدة بشأن مبادرة للسلام ناقشتها واشنطن وكييف، وإن اتصالات قد تجري اليوم الخميس.وأعلن الكرملين في وقت سابق أن مفاوضين أميركيين في طريقهم جوا إلى روسيا.