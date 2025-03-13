الجيش الروسي: قواتنا استعادت السيطرة على سودجا في منطقة كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استعادت السيطرة على بلدة سودجا في منطقة كورسك بغرب البلاد من يد القوات الأوكرانية.وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استعادت أيضا السيطرة على قريتين هناك.