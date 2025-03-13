مصدران أمنيان سوريان لرويترز: غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيا على مشارف دمشق

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن طائرات إسرائيلية استهدفت مبنى على مشارف دمشق اليوم الخميس، وقال مصدرن أمنيان سوريان لرويترز إن الغارة استهدفت شخصية فلسطينية.



وأوضح أحد المصدرين أن المبنى الذي تعرض للقصف هو مقر لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.



ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي، لكن المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي أفاد بأن طائرات إسرائيلية استهدفت مقر الجهاد الإسلامي في دمشق.