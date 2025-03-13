إسرائيل أرسلت مساعدات إنسانية إلى الدروز في سوريا

أرسلت إسرائيل مساعدات إنسانية إلى الدروز، في سوريا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفق ما أعلن وزارة الخارجية الإسرائيلية.



وقالت الوزارة: "في عملية جرت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، سُلّمت حتى الآن عشرة آلاف حزمة من المساعدات الإنسانية للدروز في مناطق القتال في سوريا".



ولفتت إلى أنّ الحزم اشتملت على سلع أساسية، مثل الزيت والطحين والملح والسكر، وسُلّم معظمها إلى محافظة السويداء، جنوب سوريا.