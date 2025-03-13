الكرملين يعتبر أن وقف إطلاق النار سيمثل "متنفسا" للجيش الأوكراني

انتقد المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس المقترح الأميركي الأوكراني لوقف إطلاق النار، قائلا إنه سيوفر "متنفسا" للجيش الأوكراني.



وقال يوري أوشاكوف لوسائل إعلام رسمية بعد أن تحدث هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز "لن يكون ذلك أكثر من مجرد متنفس مؤقت للجيش الأوكراني"، مرجحا أن يتحدث بوتين حول هذا الموضوع الخميس.

