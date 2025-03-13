العراق يجهّز بدائل للغاز الإيراني لتوليد الكهرباء

أعلن مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس ان العراق يعمل على إيجاد بدائل لوارداته من الغاز الإيراني قبل هذا الصيف، لتوليد الكهرباء، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في ظل العقوبات الأميركية.



من الخيارات المطروحة، تركيب منصات عائمة للغاز الطبيعي في جنوب البلاد، وفق ما قال المسؤول في وزارة الكهرباء العراقية سعد فريح جاسم لوكالة فرانس برس، مشيرا إلى أن بغداد يمكن أن تلجأ إلى الاستيراد من قطر وعُمان. وأضاف "هناك توجيهات حكومية وإرادة سياسية بالاعتماد على عدة مصادر من الاستيراد لتحقيق الاكتفاء الذاتي".



ولم تمدّد الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب الإعفاء الممنوح للعراق منذ العام 2018 لشراء الكهرباء من طهران رغم العقوبات الأميركية على إيران.

