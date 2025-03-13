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مصر عبّرت عن تقديرها لتصريحات ترامب
أخبار دولية
2025-03-13 | 07:41
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مصر عبّرت عن تقديرها لتصريحات ترامب
عبّرت مصر عن تقديرها لتصريحات الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، في شأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته.
وقال ترامب، الأربعاء، إنّه "لا أحد سيطرد أيّ فلسطينيّ من غزة"، ردًا على سؤال خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن.
ولفتت وزارة الخارجية المِصرية إلى أنّ هذا "الموقف يعكس تفهما لأهمية تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، وضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية".
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