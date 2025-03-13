روسيا: وجود قوات لحفظ السلام في أوكرانيا سيعني "نزاعا مسلحا مباشرا"

اعتبرت روسيا أن البلدان التي تنتشر قوات لحفظ السلام في أوكرانيا ستنخرط في "نزاع مسلح مباشر" مع موسكو.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "إنه أمر غير مقبول إطلاقا بالنسبة لنا بأن تتمركز وحدات من جيوش دول أخرى في أوكرانيا تحت أي راية كانت".

وأضافت: "سيعني ذلك كله مشاركة لهذه البلدان في نزاع مسلح مباشر ضد بلدنا".