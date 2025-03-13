قطر ستبدأ بتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن

أعلنت ثلاثة مصادر أنّ قطر ستبدأ بتزويد سوريا بالغاز، عبر الأردن.



وأوضحت المصادر لرويترز، أنّ ذلك يهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة الهزيلة في سوريا.

وقال مسؤول أميركيّ إنّها خطوة تحظى بموافقة من واشنطن.