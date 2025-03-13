الشرع يوقع الإعلان الدستوريّ لسوريا

وقّع الرئيس السوريّ الانتقاليّ أحمد الشرع مسودة الإعلان الدستوري الذي صاغته لجنة مكلفة بالمهمة.



وأشاد بما وصفه بـ"تاريخ جديد" في البلاد، آملًا أن يكون "فاتحة خير"، بعد نزاع مدمر بدأ قبل 13 عامًا.



بعد تلاوة متحدث باسم اللجنة مسودة الاعلان الدستوري خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، وقّع الشرع الإعلان الدستوري.



وقال "هذا تاريخ جديد لسوري أن نستبدل فيه الظلم بالعدل... ونستبدل فيه أيضا العذاب بالرحمة"، آملا في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".

ونصّ الإعلان الدستوريّ الجديد على الفصل المطلق بين السلطات في سوريا.



وأكّد حرية الرأي والتعبير وحقوق المرأة السياسية والاقتصادية، وفق متحدث باسم لجنة الصياغة.



وقال المتحدث باسم اللجنة التي صاغت الإعلان في مؤتمر صحافيّ في القصر الرئاسيّ: "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبًا عن النظم السياسية، تعمدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات".



ولفت إلى أنّ الاعلان الدستوريّ نص على "مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة"، و"كفل" للمرأة السورية "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".