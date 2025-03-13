مستشار بوتين: وقف إطلاق النار موقتا في أوكرانيا لن يفضي إلى السّلام الدائم

اعتبر المستشار الدبلوماسيّ للرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين أنّ مقترح وقف إطلاق النار، في أوكرانيا، لمدة 30 يومًا، لا يساهم في تحقيق سلام بعيد الأمد، تزامنًا مع توجه مسؤولين أميركيين إلى موسكو، لعرض المقترح.



وقال يوري أوشاكوف للإعلام الرسميّ إنّ المقترح الأميركيّ-الأوكرانيّ خطوة "متسرعة لن تفضي إلى تسوية دائمة".