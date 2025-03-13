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صحيفة حكومية نقلًا عن عراقجي: لا أستبعد إجراء محادثات مع واشنطن

أخبار دولية
2025-03-13 | 09:21
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صحيفة حكومية نقلًا عن عراقجي: لا أستبعد إجراء محادثات مع واشنطن
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صحيفة حكومية نقلًا عن عراقجي: لا أستبعد إجراء محادثات مع واشنطن

أكّد وزير خارجية إيران عباس عراقجي أنّه لا يستبعد إجراء محادثات مع واشنطن، وفق ما نقلت صحيفة حكومية في إيران.

لكنّه قال إنّها لا يمكن أن تتم إلا على "أساس المساواة" بين البلدين.
 
وكان الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب قد قال الأسبوع الماضي إنه أرسل رسالة إلى الزعيم الأعلى الإيرانيّ علي خامنئي يقترح فيها إجراء محادثات في شأن الملف النوويّ.

لكنّه، حذّر أيضًا، من أنّ "هناك طريقتين للتعامل مع إيران عسكريًا أو التوصل إلى اتفاق".
 
وقال عراقجي في مقابلة مع الصحيفة الإيرانية: "إذا دخلنا في مفاوضات مع فرض الطرف الآخر أقصى الضغوط، فإننا سنتفاوض من موقف ضعيف ولن نحقق شيئًا".
 
وشدّد على وجوب إقناع الجانب الآخر بأنّ سياسة الضغط غير فعالة، "حينها فقط يمكننا الجلوس على طاولة المفاوضات على أساس المساواة".

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