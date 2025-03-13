أرمينيا: اتفاق السلام مع أذربيجان "جاهز للتوقيع"

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية أن "اتفاق السلام" مع جارتها أذربيجان "جاهز للتوقيع"، وهو ما من شأنه أن يضع حدا لعقود من النزاع بين الدولتين الواقعتين في القوقاز.



وأكدت الوزارة في بيان، أن "جمهورية أرمينيا مستعدة لبدء مشاورات مع جمهورية أذربيجان بشأن موعد ومكان التوقيع".



وكانت الخارجية الأذربيجانية أعلنت قبيل ذلك التوصل إلى تسوية مع أرمينيا.