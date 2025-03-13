طِهران تستدعي دبلوماسيين أوروبيين للتنديد باجتماع استفزازيّ لمجلس الأمن عن برنامجها النوويّ

استدعت إيران دبلوماسيين ممثلين لفرنسا وألمانيا وبريطانيا للاحتجاج على "خطوة استفزازية" بعد اجتماع لمجلس الأمن عن البرنامج النوويّ الإيرانيّ، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.



وقال البيان إنّ عقد هذا الاجتماع الذي جاء بناء على دعوة من الدول الثلاث والولايات المتحدة: "لا يستند الى أي مبرّر تقني أو قانوني، ويعتبر خطوة استفزازية وسياسية تتطابق مع المقاربة الأحادية للولايات المتحدة".