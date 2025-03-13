حماس: تقرير الأمم المتحدة حول غزة يؤكد ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية"

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يؤكد ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في غزة.



وقال المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس إن "التقرير يؤكد ما حصل على الأرض من إبادة جماعية وانتهاكات لكل المعايير الإنسانية والقانونية"، مضيفا أنه "يؤكد ضرورة الإسراع في محاكمة قادة الاحتلال على هذه الجرائم وسرعة محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية".



وكان تحقيق للأمم المتحدة خلص الخميس الى أن إسرائيل ارتكبت أعمال "إبادة" في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.