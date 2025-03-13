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وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني
أخبار دولية
2025-03-13 | 11:20
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وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد، في خطوة للضغط على الحكومة الإيرانية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان: "يواصل النظام الإيراني استخدام عائدات الموارد النفطية الهائلة في البلاد لتعزيز مصالحه الضيقة والمقلقة على حساب الشعب الإيراني".
وشملت العقوبات أيضا ثلاثة كيانات تعمل في تجارة النفط الإيراني في الصين، وثلاث سفن شحن كممتلكات محظورة لاستخدامها في العمليات.
وقالت تامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "تقدم هذه الكيانات خدمات لسفن الأسطول الشبح... مما يمكّن إيران من إخفاء تجارتها النفطية غير المشروعة".
وأضافت أن "إجراء اليوم يعزز سياسة الرئيس دونالد ترامب المتمثلة في ممارسة أقصى ضغوط على النظام الإيراني".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني، دعا ترامب إلى اتفاق نووي جديد مع طهران مع انتهاج مجددا سياسة "الضغوط القصوى" المتعلقة بالعقوبات.
وتأتي العقوبات الأخيرة بعد أن بعثت إدارة ترامب رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي حثت فيها على إجراء مفاوضات وحذرت من عمل عسكري محتمل إذا رفضت إيران.
أخبار دولية
وزارة الخزانة الأميركية
عقوبات
وزير النفط الإيراني
محسن باكنجاد
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