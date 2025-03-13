موسكو وسّعت قائمتها لممنوعي دخول روسيا

وسّعت موسكو بشكل كبير قائمة لمسؤولين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ ومؤسساته ممنوعين من دخول روسيا، وفق ما أكّدت وزارة الخارجية الروسية.



وقالت الوزارة إنّ الخطوة تأتي ردًا على حزمة العقوبات الأحدث التي فرضها الاتحاد الأوروبيّ على روسيا.



ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبيّ في شباط على الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي استهدفت للمرة الأولى منصة لتداول العملات المشفرة.