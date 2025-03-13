بوتين: روسيا "تؤيد" الهدنة في أوكرانيا ولكن "هناك خلافات دقيقة"

بوتين: أي اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا يجب أن يقود إلى "سلام دائم"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده "تؤيد" الهدنة التي اقترحتها واشنطن في أوكرانيا، لكن هناك "خلافات دقيقة" و"أسئلة جدية" ما زالت عالقة.



وقال بوتين في مؤتمر صحافي في الكرملين: "نحن نؤيدها، ولكن هناك بعض الخلافات الدقيقة"، متسائلا: "كيف يمكننا ضمان عدم تكرار مثل هذا الوضع؟ كيف سيتم تنظيم عملية المراقبة؟ (...) هذه أسئلة جدية". وأضاف: "نحن بحاجة إلى التحدث حول هذه الأمور مع شركائنا الأميركيين، وربما الاتصال بالرئيس دونالد ترامب".

وأكد بوتين أنه سيحدد "الخطوات المقبلة" بشأن الهدنة المقترحة في أوكرانيا، بناء على ما يحققه جيشه لجهة طرد قوات كييف من منطقة كورسك الروسية.



وأشاد بالتقدم الذي تحققه قواته في الأيام الماضية ضمن سعيها لاستعادة السيطرة على كامل هذه المنطقة، قائلا: "بناء على كيفية تطوّر الوضع على الأرض، سنتفق على الخطوات المقبلة لانهاء النزاع والتوصل الى تفاهمات مقبولة من الجميع".



وشدد الرئيس الروسي على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا يجب أن يقود إلى "سلام دائم" وليس مجرد هدنة في الأعمال القتالية، وأن مسار تسوية النزاع يجب أن يعالج "جذوره".



وقال: "نحن موافقون على المقترحات الهادفة الى وضع حد للأعمال القتالية، لكننا ننطلق من مبدأ أن هذه الهدنة يجب أن تؤدي الى سلام دائم ومعالجة جذور هذه الأزمة".



من جهة أخرى، أكد بوتين أن قواته تتقدم على مجمل خط المواجهة الميدانية مع أوكرانيا.