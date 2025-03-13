فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية المتزايدة التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب.



وقالت فون دير لايين: "لقد قلنا على الدوام إننا... سندافع عن مصالحنا"، لكن "في الوقت عينه، أريد أيضا أن أؤكد أننا منفتحون على التفاوض".