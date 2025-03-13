كندا ترفع شكوى الى منظمة التجارة العالمية في شأن رسوم الصلب والألومنيوم الأميركية

رفعت كندا إلى منظمة التجارة العالمية شكوى بحق الولايات المتحدة على خلفية فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، حسب ما أفادت المنظمة الخميس.



وأوردت منظمة التجارة "تزعم كندا بأن الاجراءات التي تلغي إعفاءها من الرسوم الإضافية على بعض منتجات الصلب والألومنيوم، وتزيد من الرسوم على منتجات الألومنيوم، والتي بدأ تنفيذها في 12 آذار تناقض التزامات الولايات المتحدة".