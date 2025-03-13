ترامب يؤكد أن موقفه في شأن الرسوم الجمركية لن يلين

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه لن "يلين" في شأن الرسوم الجمركية التي فرضها وأشعلت حروبا تجارية ضد منافسين وشركاء على حدّ سواء منذ عودته إلى البيت الأبيض.



وأجاب ترامب للصحافيين عندما سئل إن كان سيتراجع عن موقفه: "نحن نتعرض للسرقة منذ سنوات ولن نسمح بأن تتم سرقتنا بعد الآن. لا، لن ألين أبدا بالنسبة للألمنيوم أو الفولاذ أو السيارات".

