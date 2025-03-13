ترامب: رفض روسيا لمقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيكون "مخيبا للآمال"

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن رفض روسيا مقترحا تقدمت به واشنطن ووافقت عليه كييف لهدنة من 30 يوما في حرب أوكرانيا، سيكون "لحظة تثير خيبة أمل العالم للغاية".



وقال ترامب: "تم البحث في العديد من التفاصيل في الاتفاق النهائي. الآن سنرى اذا كانت روسيا حاضرة (موافقة)، وفي حال لم تكن، ستكون تلك تثير خيبة أمل العالم للغاية".

واعتبر الرئيس الأميركي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أدلى بتصريح "واعد للغاية" بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في أوكرانيا، لكنه لم يكن "كاملا".



وكان بوتين قال في وقت سابق إن بلاده "تؤيد" الهدنة التي اقترحتها واشنطن لكن هناك "خلافات دقيقة" و"أسئلة جدية" ما زالت عالقة وتحتاج الى تواصل مع الأميركيين.

وأعلن ترامب أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف يجري مناقشات جادة مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال: "نأمل أن يفعلوا الشيء الصحيح".

وعبر عن اعتقاده بأن روسيا لن تهاجم حلفاء الولايات المتحدة. وقال: "هذا لن يحدث. سنضمن أنه لن يحدث".