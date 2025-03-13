إيران تؤكد أن ردّها على رسالة ترامب ما زال موضع "تقييم"

أكدت إيران أنها ما زالت تدرس ردّها على الرسالة التي بعث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويحث فيها على التفاوض ويحذّر الجمهورية الإسلامية من عمل عسكري في حال رفضت ذلك.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "تلقينا الرسالة ليل أمس وهي تخضع للمراجعة حاليا"، مضيفا: "القرار بشأن كيفية الرد سيتخذ بعد تقييم معمق"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".