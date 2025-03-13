ترامب بشأن ضم غرينلاند: "أعتقد أن الأمر سيحصل"

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قناعته بأنّ ضمّ بلاده لغرينلاند، المنطقة الدنماركية المتمتّعة بحكم ذاتي، "سيحصل" في نهاية المطاف ممّا سيعزّز "الأمن الدولي".



وقال الرئيس الأميركي لدى استقباله في البيت الأبيض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "أعتقد أنّ الأمر سيحصل"، مضيفا: "نحن بحاجة إليها من أجل الأمن الدولي".

