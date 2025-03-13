إسرائيل تخفف القيود على الواردات الأميركية

خففت إسرائيل القيود على استيراد السلع من الولايات المتحدة بهدف خفض تكلفة المعيشة.



وحتى العام الماضي كانت كل البضائع تخضع لفحص في الموانئ الإسرائيلية، لكن إسرائيل بدأت بموجب خطة نفذتها في 2021 تعتمد معايير دولية يتسنى بموجبها بيع أي منتج يتوافق مع اللوائح الأوروبية ويجري تسويقه في أوروبا في السوق الإسرائيلية.



وأعلن وزير الاقتصاد نير بركات أن معايير البرنامج جرى تعديلها لتشمل الولايات المتحدة.



وقال: "ما يناسب الولايات المتحدة يناسب بالتأكيد المستهلك الإسرائيلي... توسيع نطاق الواردات من الولايات المتحدة سيشجع المنافسة ويُدخل لاعبين جدد إلى السوق ويُخفض الأسعار للمستهلك الإسرائيلي".



وأشار الى أن الوزارة ستواصل اتخاذ خطوات محسوبة للتيسير على المستوردين وتحقيق مصلحة المستهلكين.



وقالت الوزارة: "المنتجات المستوفية للوائح الأميركية ذات الصلة المعمول بها في إسرائيل ستدخل السوق الإسرائيلية بكفاءة أكثر من دون الحاجة إلى لوائح واختبارات غير ضرورية، مع الحفاظ على معايير الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة".



وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير لإسرائيل، وأن فرص زيادة الواردات منها لا تزال هائلة.