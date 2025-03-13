الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين عشرين 2020
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس البولندي يحض الولايات المتحدة على نشر أسلحة نووية في بلاده

أخبار دولية
2025-03-13 | 17:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس البولندي يحض الولايات المتحدة على نشر أسلحة نووية في بلاده
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس البولندي يحض الولايات المتحدة على نشر أسلحة نووية في بلاده

دعا الرئيس البولندي أندريه دودا الولايات المتحدة إلى نشر أسلحة نووية في بلاده، مقترحا "نقل البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي" شرقا. 
     
وتعمل بولندا، حليفة أوكرانيا، على تعزيز دفاعاتها في وقت تسعى لردع تهديد محتمل من روسيا المجاورة. 
     
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز الخميس عن دودا قوله: "تحركت حدود الناتو شرقا عام 1999، لذا بعد 26 عاما يجب أن يكون هناك أيضا تحول في البنية التحتية للحلف. هذا واضح بالنسبة لي". 
     
وأضاف: "أعتقد أنه لم يحن الوقت فحسب، لكن سيكون الوضع أكثر أمانا إذا كانت هذه الأسلحة هنا بالفعل". 
     
في نيسان، قال دودا الحليف المحافظ للمعارضة البولندية اليمينية، إن بلاده مستعدة لاستضافة أسلحة حلف شمال الأطلسي النووية. 
     
وحذرت موسكو ردا على ذلك من أنها ستتخذ خطوات "لضمان أمنها". 
     
ولفت دودا في مقابلة الخميس، إلى أن "روسيا لم تتردد حتى في نقل أسلحتها النووية إلى بيلاروسيا"، قائلا: "لم يطلبوا إذن أحد".

أخبار دولية

البولندي

الولايات

المتحدة

أسلحة

نووية

بلاده

LBCI التالي
تركيا: قواتنا قتلت 24 من المسلحين الأكراد بسوريا والعراق في أسبوع
تحقيق أممي يعتبر الهجمات الإسرائيلية "الممنهجة" على قطاع الصحة الإنجابية في غزة أعمال "إبادة"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-02-03

رئيس الوزراء البولندي: الحروب التجارية غير مجدية وحمقاء

LBCI
أخبار دولية
2025-01-28

إيران تعتبر أن الولايات المتحدة عليها استعادة ثقة طهران قبل مفاوضات حول النووي

LBCI
أخبار دولية
2025-03-12

خامنئي: إيران لا تملك أسلحة نووية ولا تسعى إلى امتلاكها

LBCI
أخبار دولية
2025-03-05

الكرملين: برنامج إيران النووي سيكون محل نقاش مستقبلي بين روسيا والولايات المتحدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:54

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: الوقت حان لتشكيل حكومة انتقالية حقيقية ولا تقصي أحدًا

LBCI
اقتصاد
06:46

لأول مرة... الذهب يتجاوز الـ3000 دولار

LBCI
أخبار دولية
06:30

وزير الخارجية الدنماركية: غرينلاند "ليست معروضة لضمها"

LBCI
أخبار دولية
06:28

الكرملين يدعو إلى "مواصلة الجهود الدبلوماسية" بشأن الملف النووي الإيراني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:10

أمين السر العام في الحزب التقدميّ الاشتراكيّ ظافر ناصر للـLBCI: كمال جنبلاط لم يكن هناك إنصاف كامل بحقّه ووليد جنبلاط عقد تسوية سابقًا تُحسب له وليس عليه فتجاوز الجرح الشّخصيّ لبُعد المصلحة العامة

LBCI
أخبار دولية
06:21

أوكرانيا: بدأنا بتشكيل فريق لتحديد سبل مراقبة هدنة محتملة

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-04

إجراءات لمصلحة الليطاني لمنع تلوث النهر وإقامة مخيمات النازحين على ضفافه

LBCI
أخبار دولية
2025-02-12

تسريع إنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر "للصحراء"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

رسالة من ترامب... طارت من أميركا الخميس الماضي وغطَت في إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

إسرائيل لا تزال تماطل في الانسحاب من لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

حكومة نواف سلام في الاختبار الاوّليّ لها: التعيينات الأمنية والعسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

الأجهزة الأمنية تشهد تعيينات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

نتائج لبنانية خارجية لافتة في الجودو والكونغ فو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

الفوروم دو بيروت يضجّ بفعاليات ليالي زمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

التصعيد التجاري بين الصين وأميركا يهدد الإقتصاد العالمي

LBCI
أخبار لبنان
13:48

سلام: لا مشروع يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الإصلاح

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:45

مقدمة النشرة المسائية 13-3-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:25

اليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء

LBCI
أمن وقضاء
13:37

صدور مراسيم الترقية والتعيين لقادة الأجهزة الأمنية الجدد

LBCI
خبر عاجل
10:20

وليد جنبلاط: ما حصل في مدينة عاليه من تظاهرات عشوائية واطلاق نار يجعلني أقول إنه يبدو أن المسافة الفكرية بين كمال جنبلاط والمناصرين بعيدة جدا فحتى الآن جمهوره وأنصاره لم يفهموا الرسالة الإنسانية التي أرادها

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:26

ظاهرة فلكية مرتقبة ليل الخميس- الجمعة... القمر سيتحول الى كتلة حمراء وهذه التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
03:43

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
14:14

نبذة عن نائب المدير العام لأمن الدولة

LBCI
أمن وقضاء
10:28

عمليات دهم للجيش وتوقيف 8 أشخاص في بلدتَي عرسال وبريتال

LBCI
خبر عاجل
10:38

نتنياهو: نحافظ على البقاء في 5 نقاط في لبنان ولابيد انهزم أمام حزب الله وسلم أراضي له وسياستنا الهجومية لا تقتصر على سوريا‬ بل تمتد إلى ‫لبنان أيضا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More