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الرئيس البولندي يحض الولايات المتحدة على نشر أسلحة نووية في بلاده
أخبار دولية
2025-03-13 | 17:22
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الرئيس البولندي يحض الولايات المتحدة على نشر أسلحة نووية في بلاده
دعا الرئيس البولندي أندريه دودا الولايات المتحدة إلى نشر أسلحة نووية في بلاده، مقترحا "نقل البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي" شرقا.
وتعمل بولندا، حليفة أوكرانيا، على تعزيز دفاعاتها في وقت تسعى لردع تهديد محتمل من روسيا المجاورة.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز الخميس عن دودا قوله: "تحركت حدود الناتو شرقا عام 1999، لذا بعد 26 عاما يجب أن يكون هناك أيضا تحول في البنية التحتية للحلف. هذا واضح بالنسبة لي".
وأضاف: "أعتقد أنه لم يحن الوقت فحسب، لكن سيكون الوضع أكثر أمانا إذا كانت هذه الأسلحة هنا بالفعل".
في نيسان، قال دودا الحليف المحافظ للمعارضة البولندية اليمينية، إن بلاده مستعدة لاستضافة أسلحة حلف شمال الأطلسي النووية.
وحذرت موسكو ردا على ذلك من أنها ستتخذ خطوات "لضمان أمنها".
ولفت دودا في مقابلة الخميس، إلى أن "روسيا لم تتردد حتى في نقل أسلحتها النووية إلى بيلاروسيا"، قائلا: "لم يطلبوا إذن أحد".
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