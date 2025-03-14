الكرملين: اتصال روسيّ سعوديّ يؤكّد الوفاء بالالتزامات بموجب اتفاقات أوبك+

اتفق الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين وولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفيّ، على أهمية الوفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاقات أوبك+ وفق ما أكّد الكرملين.

كما ناقشا الخطوات الرامية إلى إحلال السلام في أوكرانيا.

وقال الكرملين إنّ الزعيمين أعادا التأكيد على الوفاء بالتزامات اتفاقات أوبك+ وإنّ بوتين شكر ولي العهد السعوديّ على جهود الوساطة التي بذلتها المملكة، التي استضافت مفاوضات بين دبلوماسيين روس وأميركيين، في شباط.

وأبلغ ولي العهد الرئيس الروسيّ أنّ المملكة لا تزال ملتزمة بتسهيل الحوار ودعم الحل السياسيّ للأزمة الأوكرانية، على ما أوضحت وكالة الأنباء السعودية.

ولفتت الوكالة إلى أنّ الاتصال استعرض أيضًا "مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها".