وزير الخارجية الصيني: قضية الملف النووي الإيراني أمام "مفترق حاسم"

حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي من أن قضية الملف النووي الإيراني باتت أمام "مفترق حاسم" بينما تستضيف بكين محادثات ثلاثية مع دبلوماسيين من طهران وموسكو بهذا الصدد.



ولفت وانغ يي الى أن "الاتفاق الشامل بشأن المسألة النووية الإيرانية هو إنجاز مهم تم تحقيقه عبر الحوار والتفاوض"، مشيرا الى أن "الوضع بات مرة أخرى أمام مفترق حاسم".