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ولي العهد السعودي يؤكد لبوتين دعمه كل ما يؤدي لإنهاء الحرب في أوكرانيا
أخبار دولية
2025-03-14 | 04:26
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ولي العهد السعودي يؤكد لبوتين دعمه كل ما يؤدي لإنهاء الحرب في أوكرانيا
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه كل ما يؤدي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب بيان للخارجية السعودية، في أعقاب موافقة كييف على مقترح أميركي بشأن الهدنة خلال محادثات في جدة.
وشدد بن سلمان خلال اتصال هاتفي أجراه مع بوتين على "حرص المملكة على بذل المساعي الحميدة كافة لتسهيل الحوار وكل ما يؤدي للوصول إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا"، وفق البيان.
وعلّق بوتين لأول مرة الخميس على الخطة الأميركية، مؤكدا أنه "يؤيد" مقترح وقف إطلاق النار لكن هناك "خلافات دقيقة" و"أسئلة جدية" عالقة تحتاج مناقشة مع واشنطن. وقال بوتين: "نحن موافقون على المقترحات الهادفة الى وضع حد للأعمال القتالية، لكننا ننطلق من مبدأ أن هذه الهدنة يجب أن تؤدي الى سلام دائم ومعالجة جذور هذه الأزمة"، مضيفا: "لكن هناك خلافات دقيقة".
أخبار دولية
محمد بن سلمان
بوتين
الحرب
أوكرانيا
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