وفد درزي سوريّ يتوجه الى اسرائيل

توجّه قرابة ستين رجل دين درزيّ، من محافظة القنيطرة، في جنوب سوريا، إلى اسرائيل، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.

وجاءت الزيارة تلبية لدعوة وجهها الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل الشيخ موفق طريف.

وتتخللها زيارة مقام ديني، ما أثار انتقادات عدد من الدروز، ولا سيما أنها تأتي بعد تصريحات اسرائيلية تعهدت بحماية دروز سوريا.

وشاهد مراسل فرانس برس حافلتين دخلتا من الجانب الاسرائيليّ، وسط تدابير امنية مشددة.

وقال مصدر مواكب للزيارة لوكالة فرانس برس إنّ الجيش الإسرائيليّ منع الوفد من حمل هواتف خليوية معهم أو اقتراب الصحافيين منهم أثناء تجمعهم.