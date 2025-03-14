الجيش الروسي يعلن استعادة بلدة قرب سودجا في كورسك

أعلن الجيش الروسي استعادة السيطرة على بلدة غونتشاروفكا في منطقة كورسك الروسية، مواصلا تقدمه في المنطقة التي احتلتها القوات الأوكرانية في صيف 2024.



وأفادت وزارة الدفاع في بيان بأن قواتها "حررت" البلدة الواقعة في ضاحية مدينة سودجا التي أكدت روسيا الخميس استعادتها من الجيش الأوكراني.