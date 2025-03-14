الكرملين: ويتكوف سينقل رسالة لترامب من بوتين بشأن هدنة في أوكرانيا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مساء الخميس رسالة للرئيس دونالد ترامب بشأن مقترح واشنطن بشأن وقف إطلاق نار في أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "عندما ينقل ويتكوف كل المعلومات للرئيس ترامب، سنحدد توقيت مكالمة" بين الرئيسين الروسي والأميركي، معربا عن "تفاؤل حذر".