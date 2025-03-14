أوكرانيا: بدأنا بتشكيل فريق لتحديد سبل مراقبة هدنة محتملة

أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أن أوكرانيا بدأت بتشكيل فريق لتحديد سبل مراقبة أي وقف محتمل لإطلاق النار.



وقال للصحفيين في كييف: "بدأنا بالفعل بتشكيل فريق وطني سيعمل على تطوير الإجراءات المناسبة لمراقبة وقف إطلاق النار المحتمل بشكل صحيح".