وزير الخارجية الدنماركية: غرينلاند "ليست معروضة لضمها"

رفض وزير الخارجية الدنماركي لارش لوكه راسموسن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بشأن ضم غرينلاند، مشيرا إلى أنه لا يمكن لدولة أخرى أن تسيطر على الجزيرة الدنماركية ذات الحكم الذاتي.



وقال للصحافيين: "إذا اطلعتم على معاهدة حلف شمال الأطلسي أو ميثاق الأمم المتحدة أو القانون الدولي، فإن غرينلاند ليست معروضة لضمها".