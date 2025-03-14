حماس تعلن موافقتها على الإفراج عن جندي إسرائيلي-أميركي وجثامين 4 من مزدوجي الجنسية

أعلنت حركة حماس، موافقتها على إطلاق جندي إسرائيلي - أميركي محتجز لديها إضافة إلى جثامين أربعة من مزدوجي الجنسية، في إطار وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين وتجري حاليا في الدوحة مفاوضات لبدء المرحلة الثانية منه.



وقالت الحركة في بيان، إنها "تسلّمت مقترحا من الوسطاء لاستئناف المفاوضات، حيث تعاملت معه بمسؤولية وإيجابية، وسلمت ردّها عليه فجر اليوم، متضمنا موافقتها على إطلاق الجندي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية".