وزير خارجية أرض الصومال: لا محادثات مع أي طرف بشأن توطين فلسطينيين من غزة

أكد وزير خارجية أرض الصومال عبد الرحمن ظاهر ادان ألا محادثات مع أي طرف بشأن توطين فلسطينيين من غزة.



وقال لرويترز: "لم أتلق أي مقترح بهذا الشأن، ولا محادثات مع أي شخص بشأن الفلسطينيين".