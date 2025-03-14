إصابة زعيم محلي لحزب إسلامي و3 آخرين في تفجير مسجد بباكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، أن انفجارا وقع بأحد المساجد في شمال غرب باكستان، مما أسفر عن إصابة زعيم محلي لحزب إسلامي وثلاثة آخرين بينهم طفلان.



وذكر المسؤول الأمني المحلي آصف بهادار بوزيرستان الجنوبية أن الزعيم المحلي بجمعية علماء الإسلام عبد الله نديم (مجموعة فضل الرحمن وهي حزب سياسي)، هو المستهدف في التفجير ونقل إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة.



وقال إن طفلين كانا من بين المصابين.



ولم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن تنفيذ الانفجار.