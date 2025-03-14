الكرملين: يجب رفع العقوبات "غير القانونية" عن إيران

أعلن الكرملين أن العقوبات الغربية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي غير قانونية ويجب أن تلغى.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن إيران لم تعلن أبدا أن لديها نية لتطوير أسلحة نووية، لكن لها كل الحق في تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية وهو أمر قال إن موسكو تساعدها فيه.



وأضاف بيسكوف: "لم يتحدث الجانب الإيراني أبدا عن نيته حيازة أسلحة نووية، لذلك تعد جميع العقوبات والقيود المفروضة عليه فيما يتعلق بهذا الشأن غير قانونية".



وأشار كذلك إلى ضرورة مواصلة الجهود لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة.