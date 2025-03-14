مجموعة السبع تطالب بمحاسبة مرتكبي "الفظائع" في سوريا

ندد وزراء خارجية دول مجموعة السبع بمقتل مدنيين في المناطق الساحلية بسوريا وطالبوا بمحاسبة الجناة.



وجاء في مسودة لبيان ختامي اطلعت عليها رويترز أن الوزراء "نددوا بشدة بتصعيد العنف في الآونة الأخيرة بالمناطق الساحلية السورية، وطالبوا بحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الفظائع".



ولا يزال يتعين أن يوافق الوزراء على المسودة.