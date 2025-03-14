إسرائيل: حماس "لم تتزحزح قيد أنملة" في محادثات الهدنة في غزة

أعلنت اسرائيل أن حركة حماس "لم تتزحزح قيد أنملة" في المفاوضات بشأن الهدنة في غزة، رافضة إعلان الحركة الفلسطينية عن استعدادها لإطلاق رهينة وإعادة جثامين أربعة آخرين في ما وصفته بأنه "حرب نفسية".



وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بينما قبلت إسرائيل مقترح الموفد الأميركي ستيف ويتكوف، تتمسك حماس برفضها ولم تتزحزح قيد أنملة".



واتهم حماس بمواصلة اللجوء إلى "التلاعب والحرب النفسية".

