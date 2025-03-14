ترامب يطلب من بوتين الحفاظ على حياة آلاف الجنود الأوكرانيين على الجبهة

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين الى "الحفاظ على حياة آلاف الجنود الأوكرانيين" على الجبهة، وفق ما نشر على منصته تروث سوشال.



وقال ترامب: "حاليا، آلاف الجنود الأوكرانيين مطوقون بالكامل من جانب الجيش الروسي. إنهم في وضع هش وبالغ السوء. طلبت من فلاديمير بوتين بإلحاح الحفاظ على حياتهم"، متحدثا عن "محادثات مثمرة وجيدة جدا" مع الرئيس الروسي.



وأكد الجيش الروسي الجمعة مواصلة تقدمه السريع في منطقة كورسك.