مجموعة السبع تؤكد "دعمها الراسخ" "لوحدة أراضي" أوكرانيا

أكدت مجموعة السبع "دعمها الراسخ لوحدة أراضي" أوكرانيا، متوعدة روسيا بعقوبات جديدة إذا لم تؤيد مقترح الهدنة، وذلك في بيان ختامي بعد ثلاثة أيام من المباحثات بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في كندا.



كذلك، طلبت المجموعة اتخاذ "إجراءات أمنية قوية" بالنسبة الى أوكرانيا لتجنب أي "عدوان" جديد عليها.