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مجموعة السبع: لاستئناف المساعدات الإنسانية لغزة "من دون معوقات"

أخبار دولية
2025-03-14 | 11:05
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مجموعة السبع: لاستئناف المساعدات الإنسانية لغزة &quot;من دون معوقات&quot;
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مجموعة السبع: لاستئناف المساعدات الإنسانية لغزة "من دون معوقات"

دعت مجموعة السبع الى استئناف ايصال المساعدات الانسانية لقطاع غزة "من دون معقوبات" والى وقف دائم لاطلاق النار، في بيان ختامي بعد ثلاثة أيام من المباحثات بين وزراء خارجية الدول الاعضاء في كندا.
     
وأعلنت إسرائيل في الثاني من آذار وقف دخول المساعدات الانسانية الى غزة بسبب خلافات مع حركة حماس في شأن تمديد اتفاق الهدنة.
     
 

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