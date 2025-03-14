الصومال: نرفض أي خطة لتوطين آخرين في أراضينا

أعلن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن بلاده ترفض أي مقترح من شأنه تقويض حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام على أرض أسلافه.



وقال فقي لرويترز، إن الصومال يرفض أيضا أي خطة تتضمن استخدام أراضيه لإعادة توطين سكان آخرين.