لجنة أممية تتهم روسيا "بارتكاب جرائم ضد الإنسانية" في أوكرانيا

أفادت لجنة تحقيق دولية مستقلة في الامم المتحدة بأن روسيا ارتكبت "جرائم ضد الانسانية" في خلال حربها في أوكرانيا، تجلت في اختفاءات قسرية وعمليات تعذيب.



وقالت اللجنة في تقرير نشرته هذا الاسبوع إن هذه الجرائم ارتكبت في إطار "هجوم ممنهج وشامل على المدنيين".