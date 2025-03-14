وزير خارجية سوريا يعلن استعداد بلاده "لتعزيز التعاون" مع العراق لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية

اعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الجمعة خلال زيارته الرسمية الاولى للعراق إن السلطات السورية مستعدة "لتعزيز التعاون" مع بغداد بهدف التصدي لجهاديي تنظيم الدولة الاسلامية.



وقال الشيباني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي إن "الأمن مسؤولية مشتركة"، مضيفا "نحن مستعدون لتعزيز التعاون مع العراق لمكافحة داعش على طول حدودنا. الإرهاب لا يعرف حدودا".

من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أيضا على أهمية التنسيق الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.