بعد تصريح ترامب... أوكرانيا تنفي تعرض جنودها لحصار على الجبهة

نفى الجيش الأوكراني ما صرح به الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجهة تعرض جنوده لحصار يفرضه الجيش الروسي.وقالت رئاسة الأركان الأوكرانية عبر فيسبوك: "ليس هناك خطر تعرض وحداتنا لحصار" في منطقة كورسك الروسية، وذلك بعدما طلب ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين "الحفاظ على حياة آلاف الجنود الأوكرانيين المحاصرين".