زيلينسكي: نريد علاقات "طبيعية" مع ترامب

أكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يريد علاقات "طبيعية" مع نظيره الاميركي دونالد ترامب، بعد فصول من التوتر بين الرجلين ومشادة حادة في البيت الابيض نهاية شباط.



وأعلن زيلينسكي في خلال لقائه صحافيين في كييف أن العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة بالغة الاهمية بالنسبة الى اوكرانيا نحتاج الى علاقات طبيعية وفاعلة.



من جهة أخرى، أقر الرئيس الأوكراني بأن الوضع "صعب للغاية" بالنسبة للقوات الأوكرانية التي تحتل جزءا صغيرا من منطقة كورسك الروسية، رغم أن جيشه نفى أي خطر لتعرضه لحصار روسي.



وقال: "الوضع في منطقة كورسك صعب للغاية".