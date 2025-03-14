روبيو يكرر دعوته روسيا واوكرانيا الى تقديم "تنازلات"

كرّر وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو دعوته روسيا وأوكرانيا الى تقديم "تنازلات" بعد بيان ختامي لمجموعة السبع أكد دعمه لوحدة أراضي أوكرانيا.



وقال روبيو للصحفيين بعد محادثات وزراء خارجية الدول الاعضاء في المجموعة في كندا إن "السبيل الوحيد لوضع حد لهذه الحرب هو إجراء عملية مفاوضات".



واعتبر أن المفاوضات، سواء كانت في مجال الاعمال او التجارة او الجغرافيا السياسية، تفترض ان يقدم الطرفان تنازلات.