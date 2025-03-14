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زيلينسكي يتهم بوتين بـ"تقويض الدبلوماسية" للتوصل الى هدنة في أوكرانيا
أخبار دولية
2025-03-14 | 13:27
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زيلينسكي يتهم بوتين بـ"تقويض الدبلوماسية" للتوصل الى هدنة في أوكرانيا
اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"تقويض الدبلوماسية" في ما يتصل بالهدنة المقترحة في أوكرانيا والتي عبر الرئيس الروسي عن تحفظات حيالها.
وفي منشور طويل على إكس، كتب زيلينسكي: "لا يمكن لبوتين أن يخرج من هذه الحرب لأنه لن يبقى له شيء، لذا يقوم بكل ما يستطيع لتقويض الدبلوماسية عبر طرح شروط بالغة الصعوبة وغير مقبولة منذ البداية، حتى قبل وقف لإطلاق النار".
وقال: "أحضّ بشدّة كلّ من يمكنه التأثير على روسيا، ولاسيّما الولايات المتحدة، على اتّخاذ إجراءات قويّة".
وأضاف: "بوتين لن يضع حدا لهذه الحرب من تلقائه. لكن قوة أميركا كافية لتحقيق ذلك".
أخبار دولية
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